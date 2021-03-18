Pelin Öztekin bu fotoğrafı çeken kişiyi arıyor
Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin babasının Galatasaray tribünlerde çeken kişiyi arıyor.
Türk tiyatrosu ve sinemanın usta oyuncuları arasında yer alan Rasim Öztekin kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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Rasim Öztekin’in ölümü haberi tüm Türkiye’yi adeta derinden sarsmıştı.
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Türk tiyatrosunun önemli isimleri arasında yer alan Rasim Öztekin’in sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyordu.
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Hatta usta oyuncu Rasim Öztekin pandemi öncesinde seyircili oynanan karşılaşmalarda tüm iç saha maçlarına gitmeye çalışıyordu.
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