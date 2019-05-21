93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili poz

Öztekin'in kilo vermesinin sonucunda sarkıklıkları da kaçınılmaz oldu. Ünlü oyuncu bu sarkmalar için de ameliyat masasına yatmıştı.



Hastaneden çekilmiş görüntünün altına, "3 yıl önce başladığımız yolculuğun son etabını dün tamamladık. Kalan tüm fazlalıklardan da operasyon ile kurtulduk. Pek yakında yepyeni halimle ve yeni bir karakterle sizlerle olacağım." notunu düşmüştü.

