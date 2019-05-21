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  3. 21 Mayıs 2019 10:52

93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili poz

Verdiği kilolarla bambaşka biri olan oyuncu Pelin Öztekin, deniz sezonunu açtı. Bikinili poz paylaşan Öztekin, görüntüsüyle şaşırttı. Öztekin 93 kilo vererek azmin zaferi sözünü kanıtladı.

93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili poz

22 ayda 90 kilo veren Pelin Öztekin'in vücudunda sarkmalara meydana gelince ünlü oyuncu ameliyat olmuştu.

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93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili poz

Öztekin'in kilo vermesinin sonucunda sarkıklıkları da kaçınılmaz oldu. Ünlü oyuncu bu sarkmalar için de ameliyat masasına yatmıştı.

Hastaneden çekilmiş görüntünün altına, "3 yıl önce başladığımız yolculuğun son etabını dün tamamladık. Kalan tüm fazlalıklardan da operasyon ile kurtulduk. Pek yakında yepyeni halimle ve yeni bir karakterle sizlerle olacağım." notunu düşmüştü.

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93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili poz

Mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin tatil sezonunu açtı. Soluğu Kaş'ta alan Pelin Öztekin denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili poz

Instagram hesabından deniz sezonunu açan Pelin Öztekin, bikinili verdiği pozla ne kadar yol katettiğini takipçilerine göstermiş oldu.

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