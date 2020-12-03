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  3. 03 Aralık 2020 12:10

Pelin Öztekin: Yolda yürürken küfür yemeye başladım

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

Pelin Öztekin: Yolda yürürken küfür yemeye başladım

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

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Pelin Öztekin: Yolda yürürken küfür yemeye başladım

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inen ve bu süreçte yaşadıklarını Günaydın'a anlatan Öztekin oyunculukla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Pelin Öztekin: Yolda yürürken küfür yemeye başladım

İşte Pelin Öztekin'in açıklamaları: "Ne kadar tatlı ve sempatik de olsanız kiloluyken drama işlerinde nedense rol pek verilmiyor. Çünkü orada fettan olmanız lazım, günümüzde kostüm çok önemli, ona uygun giyinmeniz lazım.

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Pelin Öztekin: Yolda yürürken küfür yemeye başladım

Bence kilolu insanların da dizilerde başrol oynaması gerekiyor. 100 kilo olan insanın aşkına mı inanmıyoruz ya da çektiği acı mı inandırıcı gelmiyor?"

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