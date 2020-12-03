Pelin Öztekin: Yolda yürürken küfür yemeye başladım
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.
6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inen ve bu süreçte yaşadıklarını Günaydın'a anlatan Öztekin oyunculukla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Pelin Öztekin'in açıklamaları: "Ne kadar tatlı ve sempatik de olsanız kiloluyken drama işlerinde nedense rol pek verilmiyor. Çünkü orada fettan olmanız lazım, günümüzde kostüm çok önemli, ona uygun giyinmeniz lazım.