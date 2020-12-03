People dergisi 2020 için 'Yılın Kişileri'ni seçti!
People dergisi, ABD'li oyuncu George Clooney'yi, ABD’de salgınla mücadelede önemli bir isim haline gelen Dr. Anthony Fauci'yi, şarkıcı Selena Gomez ve oyuncu Regina King'i 2020 yılı için 'Yılın Kişileri' olarak seçti.
Bu sabah yıl sonu olarak yayınladığı çift sayının bir parçası olarak listeyi açıklayan dergi, dört ünlüyü 2020 yılında yaşanan zorluklara karşı olumlu etkilerinden dolayı kutlayacağını duyurdu.
Clooney, Fauci, Gomez ve King, Cuma günü çıkacak sayının dergi kapaklarında ayrı olarak yer alacak.
'Rare' adlı albümüyle listenin en başında oturan ve 'HBO'da yemek programı Selena + Chef'i sunan şarkıcı Gomez de insanların akıl sağlığı girişimlerine erişmelerini sağlamak için 10 yıl içinde 100 milyonu toplama hedefi önüne koyan ve şarkının kendi makyaj markası olan Rare Beauty üzerinden paylaştığı mesajlarla dikkat çekti.