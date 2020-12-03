People dergisi 2020 için 'Yılın Kişileri'ni seçti!

'Rare' adlı albümüyle listenin en başında oturan ve 'HBO'da yemek programı Selena + Chef'i sunan şarkıcı Gomez de insanların akıl sağlığı girişimlerine erişmelerini sağlamak için 10 yıl içinde 100 milyonu toplama hedefi önüne koyan ve şarkının kendi makyaj markası olan Rare Beauty üzerinden paylaştığı mesajlarla dikkat çekti.