Peruğu yüzünden hastanelik olan Kobra Murat''ın peruksuz hali olay oldu

Kobra Murat, katıldığı yayında "Orada şey yaptılar Caner kofik yaptı bana, arkadaşım o benim kardeşim senin gibi evladım...YouTube programı vardı, oğlum dedim ben normalde biriktirseydim 18 kilo altınım olurdu çoluğa çocuğuma aldım dedim ama onlar fotomontaj yapmışlar" demişti.