Peruğu yüzünden hastanelik olan Kobra Murat''ın peruksuz hali olay oldu
Bir süre önce altın varaklı, adeta saray yavrusunu andıran evi ile magazin gündeminde yer alan Kobra Murat lakaplı ünlü şarkıcı Murat Divandiler daha önce hastanelik olmasına yol açan peruğunu çıkardı.
'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler özellikle lüks yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
İstanbul'un tarihi noktası Balat'a yaptırdığı 4 katlı çok özel evinin baştan aşağı altın kaplamaları günlerce magazin gündeminde konuşulan Kobra Murat katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat daha sonra yanlış anlaşıldığını dile getirmişti.
Kobra Murat, katıldığı yayında "Orada şey yaptılar Caner kofik yaptı bana, arkadaşım o benim kardeşim senin gibi evladım...YouTube programı vardı, oğlum dedim ben normalde biriktirseydim 18 kilo altınım olurdu çoluğa çocuğuma aldım dedim ama onlar fotomontaj yapmışlar" demişti.
Roman şarkıları denince akla ilk gelen isim olan Kobra Murat lakaplı ünlü şarkıcı Murat Divandiler bir kez daha özel hayatıyla gündemde.