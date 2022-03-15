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  4. Petek Dinçöz 8 yıllık eşinden tek celsede boşandı (2022'de boşanan ünlüler)

Petek Dinçöz 8 yıllık eşinden tek celsede boşandı

2022'de boşanan ünlüler kervanına Petek Dinçöz de katıldı. Ünlü şarkıcı, 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile sessiz sedasız boşandı.

Petek Dinçöz 8 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Resim: 1

Ünlüler dünyasından boşanma haberleri gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu'ndan kötü haber geldi. 2014 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, 8 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi.

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Petek Dinçöz 8 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Resim: 2

Kötü haberi sosyal medya hesabından Petek Dinçöz verdi:

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Petek Dinçöz 8 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Resim: 3

"Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.

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Petek Dinçöz 8 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Resim: 4

Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle…"

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