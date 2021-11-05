Petek Dinçöz estetiği abarttı: Görenler tanıyamadı
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran güzel şarkıcı Petek Dinçöz, son haliyle şaşırttı. Şimdilerde bir güzellik merkezi işleten Dinçöz, estetikle bambaşka birine dönüştü.
Foolish Casanova şarkısıyla bir dönem fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, estetikle tanınmaz hale geldi.
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Sosyal medyada epey aktif olan yıldıza, takipçileri ''Sen ne kadar değişmişsin'' ve ''Eski Petek daha güzeldi'' gibi yorumlar yapıldı.
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Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Petek Dinçöz, sık sık kendi işlettiği güzellik merkezinin reklamını yapıyor.
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Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile dünyaevine girdi. Dinçöz'ün bu evlilikten, İrfan Aslan adında bir oğlu oldu.
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