Petek Dinçöz estetiği fazla kaçırdı

Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs'ta yapılan güzellik yarışmasında ikinci oldu ve tüm hayatı değişti. Mankenlikle başlayan kariyerini oyunculuk ve şarkıcılıkla taçlandıran Dinçöz, 2000'li yıllarda adeta fırtınalar estirdi.