Petek Dinçöz imajını yeniledi; gören Hadise mi, Dilan Polat mı ayırt edemedi...
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, baştan aşağı değiştirdiği imajıyla kafaları karıştırdı. Petek Dinçöz'ü görenler, Petek mi, Hadise mi yoksa Dilan Polat mı karar veremedi...
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmiş sonra da ülkeye dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti.
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Sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla büyük ilgi toplayan Petek Dinçöz'den sürpriz bir hamle geldi.
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Son zamanlarda pozlarıyla ve iddialı tarzıyla gündemde adından söz ettiren Petek Dinçöz bu sefer de imajını yeniledi.
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Saçlarını siyaha boyatan Petek Dinçöz'ün yeni imajı takipçileri tarafından garip yorumlarla karşılandı.
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