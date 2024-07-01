Petek Dinçöz Miami sokaklarında ortalığı kasıp kavurdu

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmiş sonra da apar topar dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Dinçöz, büyük bir aradan sonra sahnelere de geri döndü.