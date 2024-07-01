Petek Dinçöz Miami sokaklarında ortalığı kasıp kavurdu
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Miami'nin sokaklarında verdiği pozlarla hayranlarından tam not aldı.
Sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla büyük ilgi toplayan Petek Dinçöz, Miami'de tatilin keyfini çıkarıyor. Son zamanlarda pozlarıyla ve iddialı tarzıyla gündemde adından söz ettiren Dinçöz, bu kez Miami sokaklarında mayo ile görüntülendi.
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmiş sonra da apar topar dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Dinçöz, büyük bir aradan sonra sahnelere de geri döndü.
Geçtiğimiz günlerde market alışverişini paylaşan ve poposuna protez yaptırdığına yönelik iddialarla gündeme gelen Dinçöz, son olarak Miami sokaklarında mayolu gezerken çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Sokaklarda altın sarısı mayosuyla yürüyen ve klip çeken Dinçöz, fit vücuduyla da dikkati çekti. Ünlü isim sevenlerinden tam not aldı. Güzel şarkıcının pozları, kısa sürede magazin gündemine konu oldu.