Petek Dinçöz yeni imajıyla görenleri şaşırttı! Herkes peruk sandı
Şarkıcı Petek Dinçöz yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, sarı saçlarını siyaha boyatarak hayranlarını şaşırttı.
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, yıllar sonra imaj değişikliğine gitti.
1 / 6
Sarı saçlarıyla hafızalara kazınan ünlü isim, saçlarını siyaha boyatarak sevenlerini şaşırttı.
2 / 6
Dinçöz'ün saçını peruk sananlar oldu. Ünlü şarkıcı, ''Hayatıma yeni bir enerji gelsin istedim. Peruk değil, saçlarımı boyattım'' dedi.
3 / 6
Petek Dinçöz'ün yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar ''Kesinlikle sarı saç daha iyi'' şeklinde yorumlar yaptı.
4 / 6