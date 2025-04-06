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  4. Petek Dinçöz yeni imajıyla görenleri şaşırttı! Herkes peruk sandı

Petek Dinçöz yeni imajıyla görenleri şaşırttı! Herkes peruk sandı

Şarkıcı Petek Dinçöz yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, sarı saçlarını siyaha boyatarak hayranlarını şaşırttı.

Petek Dinçöz yeni imajıyla görenleri şaşırttı! Herkes peruk sandı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, yıllar sonra imaj değişikliğine gitti. 

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Petek Dinçöz yeni imajıyla görenleri şaşırttı! Herkes peruk sandı - Resim: 2

Sarı saçlarıyla hafızalara kazınan ünlü isim, saçlarını siyaha boyatarak sevenlerini şaşırttı.

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Petek Dinçöz yeni imajıyla görenleri şaşırttı! Herkes peruk sandı - Resim: 3

 Dinçöz'ün saçını peruk sananlar oldu. Ünlü şarkıcı, ''Hayatıma yeni bir enerji gelsin istedim. Peruk değil, saçlarımı boyattım'' dedi.

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Petek Dinçöz yeni imajıyla görenleri şaşırttı! Herkes peruk sandı - Resim: 4

Petek Dinçöz'ün yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar ''Kesinlikle sarı saç daha iyi'' şeklinde yorumlar yaptı. 

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