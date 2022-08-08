Petek Dinçöz yüzüğü taktı, evleniyor!
Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğine kısa süre önce son veren Petek Dinçöz Nida Büyükbayraktar ile evlilik kararı alıp nişan pozunu paylaştı.
Serkan Kodaloğlu ile boşandığı günden beri magazin gündeminde adı eksik olmayan Petek Dinçöz evlilik kararı aldı.
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Boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" demişti.
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Dinçöz'ün kısa süre sonra ise Reza Zarrab ile aşk yaşadığı ve bu yüzden Miami'ye yerleştiği ileri sürülmüştü.
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Bir süre sonra yeniden Türkiye'ye dönme kararı alan Petek Dinçöz flaş bir haberle gündeme geldi.
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