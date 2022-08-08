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  4. Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddia edilmişti; Petek Dinçöz yüzüğü taktı!

Petek Dinçöz yüzüğü taktı, evleniyor!

Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğine kısa süre önce son veren Petek Dinçöz Nida Büyükbayraktar ile evlilik kararı alıp nişan pozunu paylaştı.

Petek Dinçöz yüzüğü taktı, evleniyor! - Resim: 1

Serkan Kodaloğlu ile boşandığı günden beri magazin gündeminde adı eksik olmayan Petek Dinçöz evlilik kararı aldı. 

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Petek Dinçöz yüzüğü taktı, evleniyor! - Resim: 2

Boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" demişti.

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Petek Dinçöz yüzüğü taktı, evleniyor! - Resim: 3

Dinçöz'ün kısa süre sonra ise Reza Zarrab ile aşk yaşadığı ve bu yüzden Miami'ye yerleştiği ileri sürülmüştü. 

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Petek Dinçöz yüzüğü taktı, evleniyor! - Resim: 4

Bir süre sonra yeniden Türkiye'ye dönme kararı alan Petek Dinçöz flaş bir haberle gündeme geldi.

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