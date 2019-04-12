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  3. 12 Nisan 2019 16:25

Photoshop ile kendilerini rezil ediyorlar

Kardashian-Jenner ailesinin paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada olay oluyor

Photoshop ile kendilerini rezil ediyorlar

Kardashian-Jenner ailesi ne yapsa olay oluyor! Bu ailenin en büyük takıntısı belki de bol estetikli bedenleri... Kardashian-Jenner ailesinin fotoğraflara yaptığı photoshoplar kimsenin gözünden kaçmıyor. Her fotoğrafta yaptıkları abartılı oynamalarla sık sık yakalanan ünlü aile rezil olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor!

İşte Kardashian-Jenner ailesinin yaptığı komik hatalar:

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Photoshop ile kendilerini rezil ediyorlar

Geçirdikleri estetik operasyonları asla saklamayan Jenner-Kardashian ailesinin en kötü huyu; kötü fotoşop diyebiliriz. Abartı fotoşopları yüzünden sık sık gündeme gelen ünlü aile haliyle sık sık da rezil oluyor. Örneğin bu fooğraf...

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Photoshop ile kendilerini rezil ediyorlar

"Keeping up with the Kardashians" isimli televizyon programlarının yeni sezonu için paylaştıkları fotoğraftaki durum herkesin dikkatini çekti. Kourtney'nin bacakları ve Kendall'ın duruşu herkesin dikkatini ilk bakışta çekti.

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Photoshop ile kendilerini rezil ediyorlar

Gelelim bu fotoğrafa; Khloe'nin soluna bakarsanız, eğri bir görüntü var. Bu fotoğrafı paylaşan ünlü isim sonra silip düzeltip yine yükledi ama rezil olmaktan kurtulamadı.

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