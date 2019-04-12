Photoshop ile kendilerini rezil ediyorlar

Kardashian-Jenner ailesi ne yapsa olay oluyor! Bu ailenin en büyük takıntısı belki de bol estetikli bedenleri... Kardashian-Jenner ailesinin fotoğraflara yaptığı photoshoplar kimsenin gözünden kaçmıyor. Her fotoğrafta yaptıkları abartılı oynamalarla sık sık yakalanan ünlü aile rezil olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor!



İşte Kardashian-Jenner ailesinin yaptığı komik hatalar: