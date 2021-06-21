Photoshop yüzünden ti'ye alınan Deniz Seki zayıflık sırrını açıkladı
Formda görüntüsüyle dikkat çeken Deniz Seki sırrını “Fotoşop yok ama buz terapisi var.” diyerek açıkladı.
Formda görüntüsüyle dikkat çeken Deniz Seki sırrını açıkladı “Fotoşop yok ama buz terapisi var.”
Deniz Seki İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda Photoshop'la yaptığı düzeltmelerin 'ayarını kaçırınca' sosyal medyanın diline düştü. Son yaptığı paylaşımda "Photoshop yok ama buz terapisi var" diyerek zayıflama sırrını paylaştı. Paylaşımına ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.
Deniz Seki’yi bu paylaşımı sonrası Demet Akalın, İrem Derici, Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu gibi birçok ünlü arkadaşı buz terapisiyle ilgili soru yağmuruna tuttu.
Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Son paylaştığı fotoğrafa ünlü dostlarından yorum yağan Seki, zayıflama sırrını buzdolabı fotoğrafında görünen buz terapisi şişelerine borçlu olduğunu ifade etti.