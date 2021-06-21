Photoshop yüzünden ti'ye alınan Deniz Seki zayıflık sırrını açıkladı

Deniz Seki İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda Photoshop'la yaptığı düzeltmelerin 'ayarını kaçırınca' sosyal medyanın diline düştü. Son yaptığı paylaşımda "Photoshop yok ama buz terapisi var" diyerek zayıflama sırrını paylaştı. Paylaşımına ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.