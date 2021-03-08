''Photoshop''u abartan Seren Serengil alay konusu oldu

"DUVARLAR YAMULMUŞ"

Son olarak bir fırının önünde verdiği poz yayınlayan şarkıcı, gönderisine, "Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık sabahları en fanatik olduğum şey kruvasandır. Ve İstanbul'un en iyisi burası kedi gibi cama yapışırken çekildiğimden belli sanırım" notunu düştü.