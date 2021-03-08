''Photoshop''u abartan Seren Serengil alay konusu oldu
Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklar ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Seren Serengil, 'Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' diyerek yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.
Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklar ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Seren Serengil, 'Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' diyerek yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.
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Instagram paylaşımına 'photoshop' uyguladığı iddia edilen Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü.
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Sağlık sorunları nedeniyle geçirdiği zor günlerde büyük destek olan Mustafa Rahman Tohma ile evlenme kararı alan Serengil, sosyal medyayı da aktif kullanmaya devam ediyor.
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"DUVARLAR YAMULMUŞ"
Son olarak bir fırının önünde verdiği poz yayınlayan şarkıcı, gönderisine, "Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık sabahları en fanatik olduğum şey kruvasandır. Ve İstanbul'un en iyisi burası kedi gibi cama yapışırken çekildiğimden belli sanırım" notunu düştü.
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