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  3. 20 Temmuz 2020 15:31

Photoshop'u abartan Fatih Ürek alay konusu oldu

Şarkıcı Fatih Ürek, son paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu. Photoshop'un ayarını kaçıran Ürek'in yüzündeki değişim dikkat çekti.

Photoshop'u abartan Fatih Ürek alay konusu oldu

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta isimli programda uzun süredir sunuculuk yapan Fatih Ürek, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

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Photoshop'u abartan Fatih Ürek alay konusu oldu

Dostlarıyla olan tatil fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan tecrübeli sunucu son olarak yakın dostu Seda Sayan'la bir fotoğraf paylaştı.

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Photoshop'u abartan Fatih Ürek alay konusu oldu

Ürek'in "Çok özlemişim canım benim" notuyla paylaştığı fotoğrafı gören sosyla medya kullanıcıları paylaşıma bir kez daha bakma ihtiyacı hissetti.

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Photoshop'u abartan Fatih Ürek alay konusu oldu

Filtreyi fazla kaçıran Ürek'in Seda Sayan'la aşırı benzerliği takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.

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