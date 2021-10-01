Photshop'un dozun kaçıran Linet, sosyal medyanın diline düştü

YÜZÜNE NE OLDU?

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Evinin terasında verdiği pozları yayınlayan Linet'e kimi takipçisi sanatçının estetik yaptırdığını iddia ederken, kimisi ise uyguladığı photoshop'tan kaynaklanan bir değişim olduğunu dile getirmişti.