Photshop'un dozun kaçıran Linet, sosyal medyanın diline düştü
Mavi tura çıkan şarkıcı Linet, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarda göbek deliğinin olmadığı görülen ünlü şarkıcıya takipçileri, ''Photoshop'u abartmışsın!'' yorumunu yaptı.
Kısa bir süre önce saçlarını kestirerek imaj değiştiren Linet, soluğu mavi turda aldı. Gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran şarkıcı, verdiği pozları da hayranlarıyla paylaştı.
ALAY KONUSU OLDU
Son olarak mavi bikinisiyle objektif karşısında poz veren 46 yaşındaki Linet'in bu kareleri sosyal medyada gündem oldu.
"PHOTOSHOP'U ABARTMIŞSIN!"
Fotoğraflarda ünlü şarkıcının göbek deliğinin olmaması dikkat çekti. Takipçileri Linet'e, "Photoshop'u abartmışsın!" yorumunu yaptı.
YÜZÜNE NE OLDU?
Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Evinin terasında verdiği pozları yayınlayan Linet'e kimi takipçisi sanatçının estetik yaptırdığını iddia ederken, kimisi ise uyguladığı photoshop'tan kaynaklanan bir değişim olduğunu dile getirmişti.