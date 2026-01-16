Phuket tatili olay olmuştu... Sevcan Orhan ile Belediye Başkanı Görkem Duman aşkı doğrulandı

  1. Anasayfa
Phuket'te birlikte tatil yaptıklarına dair fotoğraflar ve söylentilerle gündeme gelen sahnelerin güzel türkücüsü Sevdan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın aşkı doğruladı.

Kaynak: SnobMagazin
Buca Belediyesi’nde temizlik işçileri, yılbaşı öncesi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldığı sırada Belediye Başkanı Görkem Duman ile tatilde görülen ünlü türkücü Sevcan Orhan, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Ünlü türkücü Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la aşkını kabul etti

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Sevcan Orhan magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la birlikte olduklarını açıkladı.

Habere göre Sevcan  Orhan, "Bir birlikteliğiniz var mı?" sorusu karşılığında "Evet. Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" ifadelerini kullandı.

