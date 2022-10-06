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  4. Pınar Altuğ 27 yıl önceki halini paylaştı: ''Yok böyle bir duru güzellik''

Pınar Altuğ 27 yıl önceki halini paylaştı: ''Yok böyle bir duru güzellik''

Yıllarca Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, 27 yıl önceki halini paylaştı.

Pınar Altuğ 27 yıl önceki halini paylaştı: ''Yok böyle bir duru güzellik'' - Resim: 1

Güzel oyuncu Pınar Altuğ 1994 yılında Miss Turkey seçilmişti. 1995 yılından beri ekranlarda olan Altuğ düzgün fiziğiyle hep dikkat çekti.

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Pınar Altuğ 27 yıl önceki halini paylaştı: ''Yok böyle bir duru güzellik'' - Resim: 2

Yıllarca Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ 1995 yılından bir karesini paylaştı.

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Pınar Altuğ 27 yıl önceki halini paylaştı: ''Yok böyle bir duru güzellik'' - Resim: 3

Kısa sürede binlerce beğeni Altuğ, güzelliği ile resmen mest etti. 

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Pınar Altuğ 27 yıl önceki halini paylaştı: ''Yok böyle bir duru güzellik'' - Resim: 4

Yağmur Atacan ile mutlu evliliğini sürdüren Pınar Altuğ 48 yaşına girdi.

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