Pınar Altuğ 27 yıl önceki halini paylaştı: ''Yok böyle bir duru güzellik''
Yıllarca Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, 27 yıl önceki halini paylaştı.
Güzel oyuncu Pınar Altuğ 1994 yılında Miss Turkey seçilmişti. 1995 yılından beri ekranlarda olan Altuğ düzgün fiziğiyle hep dikkat çekti.
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Yıllarca Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ 1995 yılından bir karesini paylaştı.
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Kısa sürede binlerce beğeni Altuğ, güzelliği ile resmen mest etti.
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Yağmur Atacan ile mutlu evliliğini sürdüren Pınar Altuğ 48 yaşına girdi.
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