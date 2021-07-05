Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, ailesi ve arkadaşlarıyla tatiline devam ediyor. Sosyal medyada amuda kalktığı pozunu paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.
Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan oyuncu Pınar Altuğ, havaların ısınmasıyla ailesiyle birlikte soluğu tatilde aldı.
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2008 yılında hayatını Yağmur Atacan ile birleştiren başarılı oyuncu, fitliğiyle pek çok kez sosyal medya takipçileri tarafından konuşulup gündeme gelmişti.
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Altuğ, son olarak tatil anlarını sosyal medyadan sevenleri ile paylaştı.
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Altuğ teknenin minderinde kırmızı mayosuyla amuda kalktı. Yumuşak zeminde bu duruşun oldukça zor olduğunu belirten takipçileri Altuğ'u yere göğe sığdıramadı.
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