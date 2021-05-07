Pınar Altuğ ile takipçisinin yorumunu görünce küplere bindi!
Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yemek masası paylaşarak anneler gününü kutlarken takipçisinden gelen eleştiriye ise çok sinirlendi.
Pınar Altuğ, en çok eleştiri alan ünlüler arasında üst sıralarda olan bir isim... Son olarak Instagram'da yaptığı paylaşım başına bela oldu.
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Uzun bir zaman Çocuklar Duymasın dizisiyle ekranlarda yer alan fakat artık ekranlardan uzaklaşan Pınar Altuğ, televizyonlarda yer almasa da konuşulmayı başarıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, çoğu zaman da eleştirilerin hedefi haline geliyor.
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Yaptığı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları derken Pınar Altuğ'u eleştirmek için hazır bekleyenler olabiliyor. Altuğ da kendini savunmak için eleştirilere cevap vermeden geçmiyor. Durum böyle olunca zaman zaman tartışmalara da giriyor.
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Son olarak Pınar Altuğ, Anneler Günü'ne özel hazırladığı yemek masasını takipçilerinin beğenisine sundu.
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