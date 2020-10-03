Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen yorum sonrası çileden çıktı
Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ, yine sosyal medyada takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.
Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ, yine sosyal medyada takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.
Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Pınar Altuğ olumsuz yorumlarla karşılaştı. Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçileri tarafından beğenilmedi.
"ASLA KALBİ GÜZELLEŞTİRMİYOR" Bir takipçisi Altuğ'un fotoğrafının altına "Demek ki para her şeyin çözümü değilmiş' yazması dikkatlerden kaçmazken ünlü ismin kısa süre sonra takipçisine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ takipçisine "Evet mesela asla kalbi güzelleştirmiyor" yanıtını verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerinden bir de Pınar Altuğ. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı. Özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ'un kızı Su, herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin merak edilen çocukları...