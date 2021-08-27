Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan tatil pozlarına devam ediyor
Her yaz olduğu gibi bu yaz da tekne tatili yapan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.
Her yaz olduğu gibi bu yaz da tekne tatili yapan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Aralarındaki 8 yaş farkla sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Pınar - Yağmur çifti uzun yıllardır evliliklerini mutlu şekilde sürüdürüyor.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da tekneleri ile mavi tura açılan Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'dan yeni poz geldi. Su adında bir kız evladı olan ünlü çiftin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.
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Altuğ, Instagram hesabından eşiyle paylaştığı fotoğrafına "Çok kalp" yorumunda bulundu.
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