Pınar Altuğ'dan tekne şov! Değeri dudak uçuklattı
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, özel olarak yaptırdığı 31 milyon TL değerindeki yelkenlisiyle objektiflere yansıdı.
46 yaşındaki Altuğ, Bodrum'da özel yaptırdığı 34 metre uzunluğundaki, 3 milyon euro (yaklaşık 31 milyon TL) değerindeki yelkenlisiyle objektiflere yakalandı.
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Takvim'in haberine göre, Ege'de keyif turuna çıkan Pınar Altuğ'un yanında kızı Su ve arkadaşları vardı.
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Müzik eşliğinde teknede dans eden Altuğ ve arkadaşları daha sonra tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Yeni yelkenlisiyle oldukça havalı ve mutlu görünen güzel oyuncu, dostlarıyla denizin içine attıkları yüzen iskelede saatlerce sohbet edip güneşlendi.
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