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  4. Pınar Altuğ'un cam tavanlı lüks villası olay oldu

Pınar Altuğ'un cam tavanlı lüks villası olay oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Pınar Altuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündemde... Lüks evinin içinden bir video yayınlayan Pınar Altuğ'un evi sosyal medyada günün gündemi oldu.

Pınar Altuğ'un cam tavanlı lüks villası olay oldu - Resim: 1

Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la evli olan, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ ilk kez evinin kapılarını açtı.

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Pınar Altuğ'un cam tavanlı lüks villası olay oldu - Resim: 2

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un evini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Pınar Altuğ'un cam tavanlı lüks villası olay oldu - Resim: 3

Pınar Altuğ'un oturma odasının lüks ve bir o kadar da şık detayları dikkat çekti.

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Pınar Altuğ'un cam tavanlı lüks villası olay oldu - Resim: 4

Evin genelinde doğal tonların hakimiyeti göze çarparken cam tavanlı villanın ihtişamı dudak uçuklattı.

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