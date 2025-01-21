Pınar Altuğ'un cam tavanlı lüks villası olay oldu
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Pınar Altuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündemde... Lüks evinin içinden bir video yayınlayan Pınar Altuğ'un evi sosyal medyada günün gündemi oldu.
Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la evli olan, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ ilk kez evinin kapılarını açtı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un evini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Pınar Altuğ'un oturma odasının lüks ve bir o kadar da şık detayları dikkat çekti.
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Evin genelinde doğal tonların hakimiyeti göze çarparken cam tavanlı villanın ihtişamı dudak uçuklattı.
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