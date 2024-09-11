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  4. Pınar Deniz evleniyor: ''Hamile misiniz'' sorusuna dikkat çeken yanıt

Pınar Deniz evleniyor: ''Hamile misiniz'' sorusuna dikkat çeken yanıt

Ekranların güzel oyuncusu Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturuyor.

Pınar Deniz evleniyor: ''Hamile misiniz'' sorusuna dikkat çeken yanıt - Resim: 1

Güzel oyuncu Pınar Deniz ve bir süredir birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturmaya hazırlandığını açıkladı.

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Pınar Deniz evleniyor: ''Hamile misiniz'' sorusuna dikkat çeken yanıt - Resim: 2

Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Pınar Deniz evleniyor: ''Hamile misiniz'' sorusuna dikkat çeken yanıt - Resim: 3

Gazetecilerin 'Hamile misiniz? Ne zaman evleneceksiniz?' sorularına oyuncu, "Hamile olsam size söyler miyim?" dedi.

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Pınar Deniz evleniyor: ''Hamile misiniz'' sorusuna dikkat çeken yanıt - Resim: 4

"Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim" diyerek konuya giriş yapan Deniz, "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz. Eylülde evleniyoruz" dedi.

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