Pınar Deniz evleniyor: ''Hamile misiniz'' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ekranların güzel oyuncusu Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturuyor.
Güzel oyuncu Pınar Deniz ve bir süredir birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturmaya hazırlandığını açıkladı.
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Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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Gazetecilerin 'Hamile misiniz? Ne zaman evleneceksiniz?' sorularına oyuncu, "Hamile olsam size söyler miyim?" dedi.
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"Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim" diyerek konuya giriş yapan Deniz, "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz. Eylülde evleniyoruz" dedi.
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