Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti evlendi
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya'da nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evlilik yolunda önemli bir adım atarak İtalya’ya uçmuştu. Çift, bugün Roma Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikahla dünyaevine girdi.
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Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.
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Bugün nikâh masasına oturan olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın mutluluk pozları sosyal medyayı süsledi.
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Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım giydi.
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