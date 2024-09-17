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  4. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti evlendi

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti evlendi

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya'da nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti evlendi - Resim: 1

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evlilik yolunda önemli bir adım atarak İtalya’ya uçmuştu. Çift, bugün Roma Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti evlendi - Resim: 2

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti evlendi - Resim: 3

Bugün nikâh masasına oturan olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın mutluluk pozları sosyal medyayı süsledi. 

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti evlendi - Resim: 4

Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım giydi. 

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