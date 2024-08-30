Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor: Düğün tarihi belli oldu

Geçtiğimiz yıl 6 Ağustos’ta İngiltere’de evlilik kararı alan ve bu yaz evlenmeleri beklenirken nikah planlarını erteleyen ünlü çift, önce beraber oturacakları evi seçip onun dekorasyonuyla ilgilendi. Şimdi ise Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın Eylül ortasında nikah kıyacakları ve bu özel gün için hazırlıklarını sürdürdükleri ortaya çıktı.