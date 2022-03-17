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  4. Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın inanılmaz değişimi: Gören tanıyamıyor

Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın inanılmaz değişimi: Gören tanıyamıyor

Başrollerini Kadir Doğulu, Eda Ece, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde rol alan Bükre Atala, son hali ile şaşırttı.

Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın inanılmaz değişimi: Gören tanıyamıyor - Resim: 1

2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan gençlik dizi Pis Yedili bir döneme damga vurmuştu. 

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Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın inanılmaz değişimi: Gören tanıyamıyor - Resim: 2

Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür gibi başarılı oyuncuarın yer aldığı dizi yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın inanılmaz değişimi: Gören tanıyamıyor - Resim: 3

Dizide Pis Yedili ekibinde yer alan ve Trafo'ya platonik aşık olan 'Karabiber' karakterine hayat veren genç oyuncu Bükre Atala'nın değişimi görenleri şoke etti. 

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Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın inanılmaz değişimi: Gören tanıyamıyor - Resim: 4

Genç oyuncu imaj değişikliğiyle adeta bambaşka birine dönüştü. 

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