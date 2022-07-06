Plajda nefes kesti: İşte dünyanın en güzel kızı seçilen modelin son hali

BİRÇOK KEZ AMELİYAT OLDU

2021 yılının sonlarına doğru Blondeau yumurtalığındaki kistten dolayı bir çok ameliyat geçirdiğini açıklayarak hayranlarını endişelendirdi. Hastalığı boyunca sosyal medyada özellikle hastanede hasta elbiseleri ile paylaşım yapmaya devam eden model, takipçilerini bilgilendirmeyi ihmal etmemişti.