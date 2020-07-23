Plajda romantik dakikalar
Nikah masasına oturmaya hazırlanan TV yıldızı Sylvie Meis ile nişanlısı Niclas Castell, tatilde objektiflere yakalandı.
Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile olan evliliğini yıllar önce bitiren Sylvie Meis, ikinci evliliğine hazırlanıyor. Meis ile nişanlısı Niclas Castello, İspanya'nın Mallorca adasında tatile devam ediyor.
PLAJIN NEŞESİ
Futbolcu Rafael van der Vaart ile evliliğinden bir çocuk sahibi olan 42 yaşındaki Sylvie Meis ile nişanlısı kelimenin tam anlamıyla da Mallorca'da kaldıkları otelin plajının neşesi oldu.