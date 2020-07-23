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  3. 23 Temmuz 2020 15:16

Plajda romantik dakikalar

Nikah masasına oturmaya hazırlanan TV yıldızı Sylvie Meis ile nişanlısı Niclas Castell, tatilde objektiflere yakalandı.

Plajda romantik dakikalar

Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile olan evliliğini yıllar önce bitiren Sylvie Meis, ikinci evliliğine hazırlanıyor. Meis ile nişanlısı Niclas Castello, İspanya'nın Mallorca adasında tatile devam ediyor.

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Plajda romantik dakikalar

Çift, geçen ay Fransa'nın gözde tatil bölgesi St Tropez'de objektiflere takılmıştı.

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Plajda romantik dakikalar

PLAJIN NEŞESİ
Futbolcu Rafael van der Vaart ile evliliğinden bir çocuk sahibi olan 42 yaşındaki Sylvie Meis ile nişanlısı kelimenin tam anlamıyla da Mallorca'da kaldıkları otelin plajının neşesi oldu.

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Plajda romantik dakikalar

ÖNCE YÜRÜYÜŞ
Önce uzun bir yürüyüş yapan sonra da denize girip serinleyen çift, bunun ardından şezlonglarına döndü.

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