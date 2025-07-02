Plajı yaktı geçti! Serenay Sarıkaya'nın bikinili doğum günü pozları olay oldu
Şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, 33'üncü yaş gününü sevgilisiyle kutladı. Güzel oyuncunun tanga bikinisiyle verdiği pozlar olay oldu.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi. Sarıkaya, yeni yaşını sevgilisi Mert Demir’le birlikte kutladı.
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Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Sarıkaya, doğum günü için yaptığı bikinili paylaşımlarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Tanga bikinisiyle verdiği pozlar, kısa sürede gündem oldu ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
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Sarıkaya, doğum günü kutlamalarının ardından sevgilisi Mert Demir ile çekilmiş romantik karelerini de paylaştı. İkilinin samimi anları beğeni toplarken, Sarıkaya paylaşımına “Doğum günüm kutlu olsun” notunu ekledi.
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