Playboy modelden karantina isyanı: Cinsel hayatım bitti
Sosyal medyada cüretkar pozları ile dikkat çeken süper model Maria Liman'adan dikkat çeken karantina itirafı geldi.
Sosyal medyada cüretkar pozların bir numaralı isimlerinden biri olarak gösterilen ve 2018 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken süper model Maria Liman'a karantina kuralları ağır geldi.
İngiliz The Sun Gazetesi'ne konuşan Liman, yaklaşık bir yıl önce partneri olacak bir kişi ile Instagram'da tanıştı. Fakat güzel model pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu kişiyle buluşamadığını ve yaklaşık bir yıldır hiç kimse ile görüşemediği için cinsel hayatının bittiğini söyledi.
Cinsel hayatının yanı sıra artık mağazalara gidip alışveriş yapamadığı için nerdeyse topuklu ayakkabı ile yürümeyi unuttuğunu söyledi.
Sıkı bir Chealse taraftarı olan ve 2019 yılında Londra'ya taşınan model, şehirde herkesin hastalandığını ve hayatın Londra'da çok sıkıcı olmaya başladığını belirtti.