Playboy modelden karantina isyanı: Cinsel hayatım bitti

İngiliz The Sun Gazetesi'ne konuşan Liman, yaklaşık bir yıl önce partneri olacak bir kişi ile Instagram'da tanıştı. Fakat güzel model pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu kişiyle buluşamadığını ve yaklaşık bir yıldır hiç kimse ile görüşemediği için cinsel hayatının bittiğini söyledi.