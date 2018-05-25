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  3. 25 Mayıs 2018 11:26

Playboy modeli, oğlunu balkondan atıp intihar etti

Playboy'un 1992 Kasım sayısında kapağına taşıdığı 46 yaşındaki ABD'li model Stephanie Adams, kaldığı otel odasının balkonundan atlayarak intihar etti.

Playboy modeli, oğlunu balkondan atıp intihar etti

İntihar eden Stephanie Adams'ın yanı başında bulunan 7 yaşındaki oğlu Vincet'in ölümü ise kayıtlara cinayet olarak geçti.

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Playboy modeli, oğlunu balkondan atıp intihar etti

Adams ve oğlunun ölüm haberi, Wall Street Sağlık Merkezi sahibi olan eski eşi doktor Charles Nicolai ile devam eden boşanma ve velayet davaları sırasında geldi.

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Playboy modeli, oğlunu balkondan atıp intihar etti

ABD'li modelin yaz tatili için oğlunu İspanya ve İngiltere'ye götürme isteği mahkeme tarafından reddedilmişti.

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Playboy modeli, oğlunu balkondan atıp intihar etti

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