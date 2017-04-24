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  3. 24 Nisan 2017 08:39

Podyumlardan köy hayatına... O şimdi koyun otlatıyor

Podyumların ünlü isimlerinden biri olan eski manken Bilun Dohmen, Bodrum’da bir köye yerleşti. 90’lı yıllarda podyumların tozunu attıran Dohmen’in şimdiki hali ise görenleri şaşırtıyor.

Podyumlardan köy hayatına... O şimdi koyun otlatıyor

Avrupa ve Türkiye’de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen Gündoğan mahallesinde yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurdu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen’in geçmişinden eser kalmadı.

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Podyumlardan köy hayatına... O şimdi koyun otlatıyor

Görkemli hayatı geride bırakan ünlü manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor.

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Podyumlardan köy hayatına... O şimdi koyun otlatıyor

Gün boyu çiftliğinde çalışan Dohmen, şalvarını ve basmasını üzerinden hiç çıkarmıyor.

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Podyumlardan köy hayatına... O şimdi koyun otlatıyor

Köylüler tarafından da benimsenen ünlü manken beslediği tavukların her Sabah yumurtasını topluyor. Kekliklerini yemleyip bahçesindeki keçileri otlatan Dohmen, yaz kış Bodrum’da yaşıyor.

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