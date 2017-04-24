Podyumlardan köy hayatına... O şimdi koyun otlatıyor
Podyumların ünlü isimlerinden biri olan eski manken Bilun Dohmen, Bodrum’da bir köye yerleşti. 90’lı yıllarda podyumların tozunu attıran Dohmen’in şimdiki hali ise görenleri şaşırtıyor.
Avrupa ve Türkiye’de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen Gündoğan mahallesinde yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurdu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen’in geçmişinden eser kalmadı.
Görkemli hayatı geride bırakan ünlü manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor.