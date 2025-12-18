Polisin kapısına dayandığı Yusuf Güney'in o sözleri gündem oldu

''Bir maddenin etkisinde kaldığın sürece...''

Güney, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir maddenin etkisinde kaldığın sürece bilinçaltında sadece sana bu görmen gerekeni gösterir ve sadece orada kalırsın yani ruhun gerçek anlamda bedenden ayrılıp asla o semaları gezeyim, o alemleri gezeyim yapamazsın. Çünkü çıkışa izin vermez bedenin” ifadelerini kullanmıştı.