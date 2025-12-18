Polisin kapısına dayandığı Yusuf Güney'in o sözleri gündem oldu
Uyuşturucu soruşturmasına adı karışan ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in, katıldığı Youtube programında ''uyuşturucu madde'' sorusuna verdiği bir cevap yeniden gündeme oturdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak gözaltına alındı. Melisa Döngel ve Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamadı.
Şeyma Subaşı, Mert Vidinli, Şevval Şahin’e ise yurt dışında oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.
Yusuf Güney'in sözleri yeniden gündem oldu
Son yıllarda astral seyahat gerçekleştirdiğini söyleyen ve kahanetleriyle gündemde olan Yusuf Güney'le ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı daha önce Orkun Işıtmak'ın Youtube programına konuk olmuş ve konsept gereği yalan makinesine bağlanmıştı.
Yusuf Güney’e program sırasında “Astral seyahatlerin sırasında madde kullandın mı?” sorusu yöneltilmiş, şarkıcı bu soruya “Asla, hayır” cevabını vermişti. Yapılan ölçümler de Güney’in cevabını doğrulamıştı.
''Bir maddenin etkisinde kaldığın sürece...''
Güney, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir maddenin etkisinde kaldığın sürece bilinçaltında sadece sana bu görmen gerekeni gösterir ve sadece orada kalırsın yani ruhun gerçek anlamda bedenden ayrılıp asla o semaları gezeyim, o alemleri gezeyim yapamazsın. Çünkü çıkışa izin vermez bedenin” ifadelerini kullanmıştı.