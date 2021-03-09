Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı
İngiltere'de polisliği bırakıp cinsel içerikli sitede çıplak fotoğraflarını satan 27 yaşındaki genç kadın, bu işten 1,3 milyon sterlin kazandığını açıkladı.
İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki polis memuru Charlotte Rose, göreve başladıktan sonra erkeklerin egemen olduğunu düşündüğü polislik mesleğini bırakıp modellik yapmaya başladı.
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Bir arkadaşının önerisi üzerine amatör çekimler yapmaya başlayan Rose, 2016 yılında cinsel içerikli siteye üye olup hayranlarına açık fotoğraf ve videolar satmaya başladı.
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Rose, yaptığı açıklamada şuana kadar 1,3 milyon sterlin kazandığını söyledi.
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Hayranlarının isteğini yerine getirmek için günde 12-16 saat geçirdiğini söyleyen Rose, yoğun olmasına rağmen yaptığı işte özgür olduğunu, istediği içeriği paylaştığını ve kimsenin kendisine karışmadığını söyledi.
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