Pop müziğin divası Ajda Pekkan'dan 80'e 1 kala ters köşe yapan itiraf
Bir süre önce geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında artık mimikleri kalmadığı ve şarkı söylerken bile yüzündeki gerginlik gitmediği için eleştirilen 79 yaşındaki Ajda Pekkan en büyük pişmanlığını yıllar sonra açıkladı.
Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla neredeyse her yıl yaşlanacağına her yıl gençleşmeye devam ederken son döneme de konserlerindeki performansları nedeniyle yapılan eleştirilerle gündemdeydi.
Şimdilerde 79 yaşında olan Ajda Pekkan Harbiye konserinde izleyicisiyle sohbet ederken “Evde kaldım” demişti.
Ajda Pekkan, İstanbul Kuruçeşme’de katıldığı bir etkinlikte gençlerle buluştu. Genç nesle övgüler yağdıran Süperstar, samimi ifadeleriyle dikkat çekti.
“Zeki ve parlak bir nesil. Gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum. Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti” diyen Pekkan, annelik konusunda duygusal bir itirafta bulundu.
