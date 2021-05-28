Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hayatımı sokakta bulduğum...
Armağan Çağlayan’ın YouTube için hazırladığı 'Gör Beni' serisine konuk olan Popstar Bayhan önemli itiraflarda bulundu.
İşte Popstar Bayhan’ın açıklamalarından satır başları;
Popstar Türkiye yarışmasına katıldığım için hiç pişman olmadım. Geçmişteki Popstar yarışmasıyla bugünküler arasında dünya kadar fark var. Kendimi bildim bileli müzikle uğraşırım. O dönemler internettin olmadığı zamanlar... Gazetelerde ortalama, bilinmeyen sahte olduğunu düşündüğümüz ses yarışmalarını bile değerlendirmeye çalışırdık. Umut dünyası…
Sizin jüri üyeliğini yaptığınız Popstar yarışması benim hayatımın rüyası gibiydi ve rüyalarım gerçekleşti bu program vesilesiyle… Benim tecrübem eksikti… Popstar yarışmasında görmüş olduğumuz dünya içerisinde nasıl hayatta ve ayakta kalabileceğimiz bilgisine sahip değildik. Bu durum yarışmacıların ortak kaderiydi. Tabii kişisel eksikliklerimiz payı da çok oldu. Bu yarışmayı yapan büyüklerimizin kaçırdığı bazı şeyler var onların psikolojik dengeleme konusundabize ‘bakın çocuklar bu yarışmaya geldiğinizde artık her şey çok farklı olacak kendini hazırlamalısın… Yarışma bittikten sonra da dolmuşa, minibüse biniyor olmalısın… Yani bil ki ekonomik anlamda her şey istediğin gibi olmaz burası Amerika değil’ gibi bazı telkin eksiklikleri oldu.
Ünlü olmadan önce taşı sıksam suyunu çıkartırdım. Namus çerçevesinde her türlü iş yaptım. Fakat ünlü olduktan sonra tecrübesizliklerimden veya bazı dik başlıklarımdan değerlendiremediğim fırsatlar oldu. Sonra ekonomik zorluğa düştüm ve her işi yapamaz oldum. O geçiş sürecinde ‘acaba normal hayatıma geçsem mi, geçmesem mi’ diye düşündüm.
Özellikle şimdi normalleştiğimi düşünüyorum. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Tabii her gün yeni bir şeyler öğrenerek. Ara ara telefonla Firdevs ile görüşüyorum. Elena ile görüştük bir oğlu olmuş… Beni görenler çoğu zaman yarışmada kimin birinci olduğunu soruyor.