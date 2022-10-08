Popstar yarışmasıyla ünlenmişti... Ünlü şarkıcı ikinci kez anne oldu

Bir dönemin fenomen yarışma programı Popstar, birçok ismin tanınmasına vesile oldu. O isimlerden biri de Aydan Kaya olmuştu. Popstar'ın iddialı yarışmacılarından Aydan Kaya şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kaya, ikinci bebeğini kucağına aldı.