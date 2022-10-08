Popstar yarışmasıyla ünlenmişti... Ünlü şarkıcı ikinci kez anne oldu
Bir dönemin efsane yarışma programı Popstar ile ünlenen şarkıcı Aydan Kaya ikinci kez anne oldu.
Bir dönemin fenomen yarışma programı Popstar, birçok ismin tanınmasına vesile oldu. O isimlerden biri de Aydan Kaya olmuştu. Popstar'ın iddialı yarışmacılarından Aydan Kaya şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kaya, ikinci bebeğini kucağına aldı.
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Anne ve bebeğin ilk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
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Aydan Kaya 2020 yılında hayatını Teoman Şafak ile birleştirmişti
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AYDAN KAYA KİMDİR?
19 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aydan Kaya, Öğretmen bir annenin çoçuğudur. 1.66 boya sahip olan Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın destağiyle başlamıştır. Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi Aydan Kaya için dönüm noktası olmuştur.
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