Porsche'nin elektrikli canavarı Mission X ortaya çıktı
Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, 75. yılına özel yeni elektrikli konsepti Mission X'in örtüsünü kaldırdı.
75. yılını kutlayan spor otomobil üreticisi Porsche, en yeni konsept otomobili Mission X'i tanıttı.
Mission X marka tarihinin en güçlü modellerinden biri olmaya aday.
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Mission X, öne doğru açılan Le Mans tarzı kapıları ve yüksek performanslı, verimli elektrikli aktarma organları ile bir hiper otomobil.
Motor ve güç konusunda bir bilgi paylaşılmayan aracın en az 1500 beygir olmaıs bekleniyor.
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Porsche CEO'su Oliver Blume, "Mission X, geleceğin spor otomobilleri için bir teknoloji feneri. 959, Carrera GT ve ondan önceki 918 Spyder gibi geleceğin modelleri için itici bir güç sağlayacak." ifadelerini kullandı.
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Sürücü ve yolcu için zıt renkli koltuklar ve her ikisi için altı noktalı emniyet kemerleri bulunan aracın içi de oldukça dikkat çekici.
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