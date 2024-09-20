Portekiz'de yangınlar sebebiyle ulusal yas ilan edildi

Portekiz'de 14 Eylül'den bu yana devam eden ve yedi kişinin ölümüne neden olan orman yangınları nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edildi.

Ülkede bayraklar yarıya indirildi.

Yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.