Portekiz'de yangınlar sebebiyle ulusal yas ilan edildi
Portekiz'de 14 Eylül'de başlayan orman yangınları ülke tarihindeki en büyük yangın olarak kayıtlara geçerken yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlar ve kaybedilen orman alanları sebebiyle ulusal yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.
Portekiz'de 14 Eylül'den bu yana devam eden ve yedi kişinin ölümüne neden olan orman yangınları nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edildi.
Ülkede bayraklar yarıya indirildi.
Yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşayan Portekiz'de, bugüne kadar yanan alanın başkent Lizbon'un 10 kat büyüklüğünde bir alana eşit olduğu belirtiliyor.
Yetkililerden yapılan açıklamalara göre ölenlerden üçü itfaiyeci.
İkisi kadın biri erkek üç itfaiyeci, Portekiz'in orta kesimindeki Coimbra'daki Tabua'da çıkan yangınla mücadele ederken hayatını kaybetti.
Yangınlar, Averio, Vila Real, Braga, Viseu ve Coimbra gibi ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde bazı köyleri tamamen kül etti.
Yüzlerce kişi evsiz kaldı, binlerce araç kullanılamaz hale geldi.