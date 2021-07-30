Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası 40 yıl sonra satışa çıktı
Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastası açık artırmaya çıkarılıyor. 40 yıl önce evlenen kraliyet çiftinin yıllardır korunan bir dilim pastasının, 11 Ağustos'ta düzenlenecek müzayedede 500 sterline (6 bin TL) alıcı bulması bekleniyor.
Düğün için hazırlanan 23 pastadan birine ait olan dilim, kraliyet arması şeklinde şekerleme, badem ezmesi ve pasta kreması ile kaplı.
1 / 44
Müzayede evinden yapılan açıklamada, pastanın "iyi durumda olduğunu ancak yenilmesini tavsiye etmedikleri" söylendi.
2 / 44
29 Temmuz 1981 yılında evlenen çift, 1992'de boşanmıştı. Diana 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.
3 / 44
Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu sorusunun cevabı ise hala tartışılıyor. Ancak Emekli İngiliz ajanı Hopkins bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu: Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi…"
4 / 44