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  3. 07 Temmuz 2020 11:25

Prens Harry ve Meghan Markle’ın evliliğinde kriz çıktı!

Bebekleri Archie ile birlikte Los Angeles'ta, oyuncu ve yapımcı Tyler Perry'nin milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan çiftin büyük bir gerilim ve mücadele içinde olduğu ileri sürülüyor.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın evliliğinde kriz çıktı!

Bebekleri Archie ile birlikte Los Angeles'ta, oyuncu ve yapımcı Tyler Perry'nin milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan çiftin büyük bir gerilim ve mücadele içinde olduğu ileri sürülüyor.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın evliliğinde kriz çıktı!

SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYE ÇALIŞIYORLAR Sunday Mirror gazetesine konuşan ve adını vermeyen bir kaynak, Harry ile Meghan'ın yeni hayatlarıyla ilgili bazı sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını ileri sürdü.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın evliliğinde kriz çıktı!

MEGHAN İÇİNE KAPANDI Aynı kaynak Markle'ın giderek sessizliğe gömüldüğünü söyledi. Kocasından uzaklaşan Markle'ın içine kapandığını belirtti.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın evliliğinde kriz çıktı!

WILLIAM'IN DOĞUM GÜNÜNDE KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİ Gazeteye konuşan kaynağın ileri sürdüğüne göre Prens Harry de aile bağlarında oluşan çatlak nedeniyle üzüntü içinde. Prens'in, ağabeyi William'ın doğum günü olan 21 Haziran'da da kendini kötü hissettiği iddia edildi.

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