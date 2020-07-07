Prens Harry ve Meghan Markle’ın evliliğinde kriz çıktı!
Bebekleri Archie ile birlikte Los Angeles'ta, oyuncu ve yapımcı Tyler Perry'nin milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan çiftin büyük bir gerilim ve mücadele içinde olduğu ileri sürülüyor.
Bebekleri Archie ile birlikte Los Angeles'ta, oyuncu ve yapımcı Tyler Perry'nin milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan çiftin büyük bir gerilim ve mücadele içinde olduğu ileri sürülüyor.
SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYE ÇALIŞIYORLAR Sunday Mirror gazetesine konuşan ve adını vermeyen bir kaynak, Harry ile Meghan'ın yeni hayatlarıyla ilgili bazı sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını ileri sürdü.
MEGHAN İÇİNE KAPANDI Aynı kaynak Markle'ın giderek sessizliğe gömüldüğünü söyledi. Kocasından uzaklaşan Markle'ın içine kapandığını belirtti.