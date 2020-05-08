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  3. 08 Mayıs 2020 10:31

Prens Harry ve Meghan Markle’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD’de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry’nin, Kaliforniya eyaletinde bulunan ABD’li oyuncu Tyler Perry’e ait 18 milyon dolar değerindeki malikanede kaldıkları belirtildi.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

 İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD’de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry’nin, Kaliforniya eyaletinde Beverly Hills şehrinde yaşadığı ortaya çıktı.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

Çiftin yaşadığı lüks vilanın ABD’li oyuncu Tyler Perry’e ait olduğu ve değerinin 18 milyon dolar olduğu ifade edildi.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

8 YATAK ODASI VE 12 ADET BANYO BULUNUYOR İngiliz basından Daily Mail'in haberine göre, 22 dönüm üzerine kurulu olan Toskana tarzı malikanede 8 yatak odası ve 12 adet banyo bulunuyor. 

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

Çifte evi ayarlayan kişinin Perry’nin yakın arkadaşı ABD’li televizyon sunucusu Oprah Winfrey’in olabileceği belirtiliyor. 

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