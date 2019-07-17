Prens Harry'nin büyük skandalı
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri her zaman magazin ekipleri tarafından mercek altına alındı. Kraliyet Ailesi kuralları gereği aile üyelerinin kameralar karşısında her zaman giyimlerine ve davranışlarına dikkat etmesi gerekse de Prens Har
Geçtiğimiz yıllarda Newsweek dergisine verdiği röportajında Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümünden sonra korktuğunu, bunun da bazı tatsız davranışlarda bulunmasına sebep olduğunu kabul etmişti.
"Yaptığım hataları düzeltmem gerekiyor" diyen Harry, bütün üzüntüsünü içinde yaşadığını ve bunun da yıllarca süren kargaşaya yol açtığını belirtmişti.
REHABİLİTASYON DÖNEMİ Uyuşturucu bağımlısı olduğunu kabul eden Prens Harry, 17 yaşındayken rehabilitasyon merkezinde tedavi olmaya başladı.