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  3. 17 Temmuz 2019 14:35

Prens Harry'nin büyük skandalı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri her zaman magazin ekipleri tarafından mercek altına alındı. Kraliyet Ailesi kuralları gereği aile üyelerinin kameralar karşısında her zaman giyimlerine ve davranışlarına dikkat etmesi gerekse de Prens Har

Prens Harry'nin büyük skandalı

Geçtiğimiz yıllarda Newsweek dergisine verdiği röportajında Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümünden sonra korktuğunu, bunun da bazı tatsız davranışlarda bulunmasına sebep olduğunu kabul etmişti.

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Prens Harry'nin büyük skandalı

"Yaptığım hataları düzeltmem gerekiyor" diyen Harry, bütün üzüntüsünü içinde yaşadığını ve bunun da yıllarca süren kargaşaya yol açtığını belirtmişti.

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Prens Harry'nin büyük skandalı

REHABİLİTASYON DÖNEMİ Uyuşturucu bağımlısı olduğunu kabul eden Prens Harry, 17 yaşındayken rehabilitasyon merkezinde tedavi olmaya başladı.

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Prens Harry'nin büyük skandalı

O günlerde üst düzey bir yetkili basına yaptığı açıklamada, "2002 yazında Prens Harry'nin bazı maddeleri denediğini öğrendik"dedi.

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