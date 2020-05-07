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  3. 07 Mayıs 2020 00:19

Prens Harry’nin eşi Meghan Markle'dan çok özel paylaşım

Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie bugün 1 yaşına girdi. Markle, Archie'nin doğum gününde özel bir video yayınladı.

Prens Harry’nin eşi Meghan Markle'dan çok özel paylaşım

Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie bugün 1 yaşına girdi. Markle, Archie'nin doğum gününde özel bir video yayınladı.

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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle'dan çok özel paylaşım

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki tüm üst düzey görevlerini bırakıp Los Angeles'a yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie, bugün 1 yaşına girdi.

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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle'dan çok özel paylaşım

Kate Middleton ile Prens William ve Kraliçe II. Elizabeth resmi Instagram hesaplarından küçük prensin doğum gününü kutladı.

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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle'dan çok özel paylaşım

Meghan Markle, geçen yıl 6 Mayıs'ta dünyaya gelen oğlu Archie ile birlikte dünya genelinde faaliyet gösteren ve bakım ve yardıma muhtaç çocuklar yararına kurulan hayır kurumu Save The Children UK'nın sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

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