Prens Harry’nin eşi Meghan Markle'dan çok özel paylaşım
Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie bugün 1 yaşına girdi. Markle, Archie'nin doğum gününde özel bir video yayınladı.
Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie bugün 1 yaşına girdi. Markle, Archie'nin doğum gününde özel bir video yayınladı.
İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki tüm üst düzey görevlerini bırakıp Los Angeles'a yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie, bugün 1 yaşına girdi.
Kate Middleton ile Prens William ve Kraliçe II. Elizabeth resmi Instagram hesaplarından küçük prensin doğum gününü kutladı.