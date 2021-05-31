Programda gizlice ilişkiye giren kadın yarışmacıdan skandal itiraf
Birleşik Krallık'ta yayınlanan televizyon programına yarışmacı olarak katılan TV yıldızı Charlotte Crosby, skandal bir itirafa imza attı. Crosby, programda yarışmacı arkadaşı Chloe Ferry ile üç gün boyunca gizli bir şekilde ilişkiye girdiklerini, hatta aralarına başka bir yarışmacıyı almayı bile düşündüklerini söyledi.
Üç gün boyunca, birbirlerine karşı duyguları o kadar güçlü bir hale geldi ki Charlotte, ilişki yaşadığı Chloe'nin başka kadınlar ile konuşmasını bile kıskandığını söyledi.
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Çiftin ilişkisi programda battaniye altında gizli yaşanan bir ilişki olarak kalmadı.
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İkili, Ibiza'ya grup halinde tatile gitti. Charlotte, Ibiza'da da ilişkiye girdiklerini söyledi.
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Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. Charlotte, erkek arkadaşının lezbiyen ilişki yaşadığı dedikodularını duyunca kendisi ile konuştuğunu, erkek arkadaşına Chloe ile iyi arkadaş olduklarını arada ilişkiye girdiklerini söyledi.
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