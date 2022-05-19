PSG'nin yıldızı Neymar'ın sevgilisi pozlarıyla akılları baştan aldı
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın sevgilisi Bruna Biancardi verdiği pozlarla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Ibiza'da bir kadınla tatil yaparken görüntülenen Brezilyalı süper yıldız Neymar'ın yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti.
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Nadir de olsa Neymar'ın birlikte görüntülendiği Bruna Biancardi'nin, Brezilyalı yıldızın yeni sevgilisi olduğu kesinlik kazandı.
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PSG'nin yıldızı yılbaşı tatili için ülkesi Brezilya'ya gitmiş, sevgilisi Bruna'yı ailesiyle tanıştırmıştı.
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Neymar, sevgilisi Bruna Biancardi ile yeni bir fotoğraf daha paylaştı.
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