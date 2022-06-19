Psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen cinsel içerikli itirafları ilk kez anlattı

"Biz kendi zihnimizin etrafında hayal ediyoruz. Kendimize uzak şeyleri inanmamayı tercih ederiz ama bunların arasında yayınlayamadıklarım da var. İnsanlar cinsellik soruyor çünkü sorabilecekleri kimse yok. Daha uç sorular da geliyor yayınlamıyorum. Cinsellik psikolojide yemek yemekle aynı şey."