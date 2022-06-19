Psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen cinsel içerikli itirafları ilk kez anlattı
Son dönemlerde kendisine gelen itiraflarla gündemden düşmeyen Psikolog Esra Ezmeci, Armağan Çağlayan'a konuk oldu.
Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Zor ama yine de sor' programına 'Fulya ile Umudun Olsun'la tanınan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci konuk oldu.
Son günlerde sosyal medya hesabında kendisine gelen +18 itirafları paylaşmasıyla gündemde olan Ezmeci, bu mesajların senaryo olup olmadığı dair açıklamalarda bulundu:
"Biz kendi zihnimizin etrafında hayal ediyoruz. Kendimize uzak şeyleri inanmamayı tercih ederiz ama bunların arasında yayınlayamadıklarım da var. İnsanlar cinsellik soruyor çünkü sorabilecekleri kimse yok. Daha uç sorular da geliyor yayınlamıyorum. Cinsellik psikolojide yemek yemekle aynı şey."
Çağlayan söz konusu mesajlarla ilgili "Sizle kafa buluyor olabilirler mi?" diye sordu. Ezmeci bunun üzerine "Ben hesaplara bakıyorum kafa bulabilecek hesabı bilebiliyorsunuz. Profiline bakıyorum" dedi.